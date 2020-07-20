شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب "حفل زفاف" في السعودية يحدث لأول مرة:.. لن تصدق ماذا فعل العريس والعروس وفاجأ الجميع! والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:51 مساءً - أغرب ”حفل زفاف” في السعودية يحدث لأول مرة:.. لن تصدق ماذا فعل العريس والعروس وفاجأ الجميع!

امتثالا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وتنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي، أقدم مواطن شاب في مكة المكرمة على إقامة حفل زفافه، عبر تطبيق "أنستقرام". 74942802 Advertisements ودعا المواطن معارفه لحضور زواجه واستقبل جميع المهنئين عبر البث المباشر بواسطة "أنستقرام" فقط. وأقام الشاب زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته أو أهل العروس. وتم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض. 74942802 74942802

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغرب "حفل زفاف" في السعودية يحدث لأول مرة:.. لن تصدق ماذا فعل العريس والعروس وفاجأ الجميع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.