الحديدة.. مناطق متفرقة بالتحيتا تتعرض لاستهداف حوثي واسع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

تعرضت مناطق متفرقة من مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، الاثنين، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 بشكل هستيري وعشوائي.

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وأضافت المصادر، أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا تعرضت لقصف بسلاح م.ط تزامناً مع عمليات قنص واستهداف بالمعدلات المتوسطة من قبل الحوثيين.

وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي الذي طالهم القصف مما أدى إلى تعطيل أعمال المدنيين في تدبير شؤونهم وقضاء حاجاتهم.

يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت يوم أمس ذات المديرية، والحقت أضرار مادية في منازل المواطنين بالإضافة إلى انها تسببت بنفوق عدد من الأغنام، ضمن مساعيها الإجرامية الرامية للقتل والدمار وإنهاء مظاهر الحياة بالحديدة