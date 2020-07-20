إحباط هجوم حوثي واسع بجبهة طورالباحة حيفان شمالي لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
لحج - الخليج 365
أحبطت قوات اللواء الرابع حزم القائم بالمهام القتالية في جبهات طور الباحة حيفان عيريم هجوما واسعا شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بجبهة طورالباحة حيفان شمالي لحج.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن الهجوم الحوثي الواسع كان يهدف للسيطرة على بعض المواقع منها موقع الوترة الإستراتيجي.
وقد تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة بالعتاد و5قتلى وعشرات الجرحى.
هذا وقد تمكنت قوات اللواء الرابع من افشال الهجوم الحوثي بشكل كامل رغم قوته بسبب الجاهزية القتالية العالية لابطال اللواء الرابع حزم التابعة للقوات المسلحة الجنوبية وتدخل قوات مدفعية اللواء التي كانت لهم بالمرصاد
هذا وكثفت مليشيات الحوثية من هجماتها في جبهات طورالباحةحيفان عيريم في الأيام الماضية لكن قوات اللواء الرابع حزم أفشلت كل هجماتها.
حيث تأتي تحركات وهجوم مليشيات الحوثي تزامنا مع القتال الذي يدور بالتربة بين محور تعز وقوات اللواء 35 وكذلك فرض حضر من قبل الحوثي على مناطق حيفان التي يسيطر على أجزاء منها.
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