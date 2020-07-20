اللواء رداد الهاشمي يجتمع بضباط محور كتاف بعد عودته من جبهات الجوف ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

صعدة - الخليج 365

اجتمع اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بضباط وأركانات محور كتاف أثناء عودته من جبهات الجوف ومأرب، وفي مستهل اللقاء ألقى الشيخ رداد الهاشمي كلمة.



فيما يلي أبرز ما جاء فيها:

- ان مما أنعم الله عز وجل علينا أن جعلنا جنوداً في سبيله وهذا خير لنا من الدنيا وما فيها.

- معركتنا بين حق وباطل، ونحن مع صف الحق ومع الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى ،

((ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ )) [ الحج (62)]

وأن الحق لا يحتاج الى كثرة أتباع فهو قوي بذاته{ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } [الأنبياء (18)].

-مهما زُيّن الباطل للبعض وانتشر فهو وأتباعه إلى زوال

{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: (17)].

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-تحقيق أسباب النصر في النفس ،وتصحيح النية للوصول إليه.

كما أشاد بالإنتصارات العظيمة التي يسطرها الأبطال ضد المليشيات الحوثية في الجوف وفي صرواح وفي نهم وفي العلم وفي قانية والبيضاء وفي لودر وفي الساحل الغربي ،وفي مختلف الجبهات، وما يقدموه من تضحيات وبطولات في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الحوثية المتمردة.

وأشاد بالبطولات الكبيرة التي قدمها أبطال محور كتاف في جبهات الجوف ومأرب ،والذين كان لهم البصمات الكبرى والنصيب الأكبر في دحر العدو.

كما أثنى على الحاضرين من ضباط وأركانات محور كتاف وعلى الجهود التي يبذلونها بروح الفريق الواحد في سبيل تحرير الوطن وحثهم قائلاً :

"لا بد من تحرير اليمن ولا يمكن أن تبق اليمن في يد المجوس فهذه معركة مصيرية ولا يمكن أن نرضى بالدون،ولن نفتح صدورنا للعدو بل سنلاحقهم إلى كل شبر في اليمن والى كل محافظة ومديرية وقرية وبيت، ونحن قادرون بفضل الله ،ثم بفضل الرجال من أمثالكم".

وفي النهاية نقل للحاضرين سلام المرابطين الثابتين في مواقع البطولة والشرف، في جبهات الجوف ومأرب، وترحم على الشهيد توفيق الوقيدي والذي استشهد مؤخراً في جبهات الجوف ،وعلى جميع الشهداء الطاهرين الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله والوطن.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن مواصلة السير في طريق الجهاد ،وبذل المزيد من الجهد والبذل والتضحيات في سبيل الله والوطن ،ومواصلة الكفاح المسلح حتى تحرير آخر شبر في الوطن من المليشيات الحوثية المتمردة