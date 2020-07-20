شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر العربية: مصر ترفض أي خطط لتقسيم ليبيا كما تفعل عدة دول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت قناة تلفزيونية، بأن مصر أكدت أنها لا تريد تحويل قبائل ليبيا لميليشيات كما يروج البعض.

وذكرت قناة "العربية" في خبر عاجل لها، "مصر ترفض أي خطط لتقسيم ليبيا كما تفعل عدة دول". وبينت، أن "مصر لم تبحث تسليح قبائل ليبيا بل وضعها تحت سقف الدولة". وأضافت مصادر القناة بأن" الجيش الليبي مرحب بعملية تأهيل أبناء القبائل". Advertisements وذمرت أن مصر ترفض أن يكون السلاح بيد أي جماعات غير الجيش الليبي. ووفقا للقناة، فإن "مصر ستعمل على دمج القبائل الليبية بمؤسسات الدولة". وطبقا لمصادر القناة، فإن" مصر لن تقوم بتسليح القبائل الليبية".

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