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معين عبدالملك يسلم الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس عبدربه منصور

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القاهرة عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

معين عبدالملك يسلم الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس عبدربه منصور

القاهرة عدن - الخليج 365

سلم رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، رسالة خطية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أخيه فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

 

وأوضحت مصادر إعلامية ان الرسالة تناولت في مضمونها التطورات الاخيرة وموقف مصر الداعم للشرعية الدستورية، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، في الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي بدعم من إيران في اليمن.

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ووصل أمس السبت إلى مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية،  رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له

 

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المصرية

 

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