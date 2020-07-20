الارياني يبحث مع نظيره المصري التعاون الاعلامي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الإعلام معمر الارياني، اليوم، في القاهرة مع نظيره المصري أسامة هيكل أوجه التعاون الاعلامي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



وجرى استعراض مستجدات الاوضاع السياسية والعسكرية في اليمن، واستمرار تعنت الميلشيات الحوثية في مسألة اصلاح خزان صافر العائم وما يمثله ذلك من تهديد بيئي خطير على كافة دول البحر الأحمر.

وثمن الإرياني مواقف مصر المساندة لليمن ودعمها المستمر للشرعية الدستورية، مشيرا الى أن هذه المواقف تعبير عن مدى عمق العلاقة ومتانة الأواصر الأخوية التي تربط شعبي البلدين.

وبين حقيقة المطامع الايرانية في اليمن التي تسعى للسيطرة على مضيق باب المنطق والتحكم بحركة التجارة الدولية التي تمثل نحو 30 في المئة من حجم التجارة العالمي، لافتا الى ان ذلك يمثل تهديد مباشر على قناة السويس والامن القومي المصري.

وأشاد وزير الإعلام بموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

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وعبر الوزير عن تطلع وزارة الاعلام اليمنية لاتاحة الفرصة أمام كوادر المؤسسات الاعلامية للتدريب والتأهيل في المعاهد التابعة لوزارة الاعلام المصرية والاستفادة من الخبرات الاعلامية والتجربة المصرية الثرية في مجال الاعلام.

وقال " نتمنى على الاشقاء في وسائل الاعلام المصرية تسليط الضوء على القضية اليمنية وتوسيع مساحة التغطية لهذا الملف الحيوي والمهم وتوعية الرأي العام المصري بحقيقة التمرد والانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وخطورة ذلك على الامن القومي العربي".

وأكد الوزير أن محاولات تقسيم وتمزيق اليمن ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار ووحدة المنطقة، مثمنا دور المملكة الراعي لاتفاق الرياض الذي يؤكد على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الاراضي اليمنية ودعم قيادته الشرعية.

من جانبه أكد الوزير المصري على موقف بلاده الثابت تجاه استعادة الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً بأن أمن اليمن واستقراره هو عامل رئيس في أمن واستقرار مصر والمنطقة.

واتفق الطرفان على اعداد مشروع اتفاقية تعاون اعلامية في مختلف المجالات وتوقيعها اثناء اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المصرية المزمع عقده خلال الاشهر القليلة القادمة.

حضر اللقاء عبدالباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام والمستشار الاعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي.