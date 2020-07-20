شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الخارجية السعودية تكشف قبل قليل آخر تطورات الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ،اليوم الإثنين، أخر تطورات الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز ويحسم موعد لقائه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الوزير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه”.

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وأضاف: "احتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن نقل العاهل السعودي الملك سلمان إلى المستشفى .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانًا من الديوان الملكي قال فيه : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وأضاف البيان: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.