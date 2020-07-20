شكرا لقرائتكم خبر عن "البشير" مهدد بالإعدام بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصبح الرئيس السوداني السابق عمر البشير مهدداً بالإعدام في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة في عام 1989 .
وأوضح معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، أن البشير وآخرون سيمثلون يوم غد، الثلاثاء، أمام محكمة خاصة بتهمة الانقلاب.
وأضاف، في تصريحات لوكالة فرانس برس، فأن البشير سيواجه عقوبة مشددة قد تصل إلى الإعدام لقيامه بالانقلاب العسكري في عام 1989.
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