شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. سلطنة عمان تزف خبراً ساراً بشأن الوافدين والمقيمين في جميع أنحاء السلطنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ابناء وصفت بالسارة ولقيت ارتياح واسعا لدى جميع الوافدين والمقيمين فقد أصدرت الجهات المعنية في سلطنة عمان، قبل قليل اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا بشأن الوافدين العاملين في القطاع الخاص.

وأوضح حساب "عمان تواجه كورونا" عبر منشور له بأن قرار اللجنة العليا ينص على أن يسري تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة من (301) ريالًا إلى (201) ريالًا على الفئات الآتية فقط :

– المؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة وطنية وذلك بغض النظر عن عدد العمانيين العاملين بها.

Advertisements

– أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين لأعمالهم والمسجلين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل.

وذكر حساب "عمان تواجه كورونا" بأن هذا التوضيح جاء بناءً على ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي من قِبل بعض أصحاب الأعمال حول آلية الاستفادة من التسهيلات المعتمدة المؤسسات القطاع الخاص في ضوء قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2020م.

وكانت الفترة الماضية شهدت العديد من الجهود والمبادرات لدعم سوق العمل، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص، ومن بينها الحظر المؤقت لتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة في بعض المهن والمبادرات التي خرجت من مختبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وأظهرت إحصائية صادرة عن "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات"، أن إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بلغ 4 ملايين و623 ألفًا و744 نسمة، مبينةً أن عدد العُمانيين بلغ 2.712.939 بنسبة 58.70%، فيما بلغ عدد الوافدين 1,910,805 بنسبة 41.30%.