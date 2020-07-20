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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:50 مساءً - أسد يفترس ‘‘فيل’’ بعدما نصب له كمينا مع لبؤة... شاهد كيف انطرح الفيل أرضًا وكيف انقض عليه الأسد واللبؤة بسرعة كبيرة! (فيديو)

وثق مرشد سياحي في معسكر سفاري “لمخيمات أفريكان بوش”، كيلفيت نكومو، في منتصف شهر أكتوبر، بمقطع فيديو كيف اصطادت أسود فيلا صغيرا في حديقة هوانغي الوطنية في زيمبابوي. 96315439 Advertisements وأظهر الفيديو أسد ولبؤة ينصبا كمينا للفيل حين كان يشرب الماء، فتسلل الأسد من خلف فريسته ليفحص حالة تأهبه وبعد ذلك قامت اللبؤة بلفت انتباه صغير الفيل وفي الوقت ذاته هاجمه الأسد وأسقطه على الأرض. واوضح شاهد العيان كيلفيت، أنه بعد مرور عشر دقائق، قام أسد يدعى هومبا بهجوم كاذب أولا على صغير الفيل ثم قفز على ظهر فريسته في المحاولة الثانية وانضمت إليه اللبؤة وحدث كل شيء بسرعة كبيرة. وأضاف كيفيلت: بعد يومين من هذه الحادثة، رأيت مجموعة أخرى من الأسود تهاجم فيلًا في المنطقة نفسها. لكن كان ذلك الفيل أكثر حظا وقدر على الهرب من الحيوانات المفترسة الجائعة. 96315439 96315439

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