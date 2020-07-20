شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة "رانيا يوسف" تفجر موجة غضب شديدة بسبب 5 إطلالات عارية ومطالبة بسجنها .. شاهد (صور صادمة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:50 مساءً - الفنانة ”رانيا يوسف” تفجر موجة غضب شديدة بسبب 5 إطلالات عارية ومطالبة بسجنها .. شاهد (صور صادمة)

حكم الجمهور المصري والعربي على الفنانة المصرية المثيرة للجدل بالسجن أسوة بالعارضة والراقصة المصرية سما المصري التي تلقت حكم بالسجن لسنة واحدة مع غرامة فاقت 300 الف جنيه مصري بسبب خدش الحياء والترويج للدعارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي

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ولم ينفك الجمهور عن مشاركة صور اطلالات رانيا المثيرة للجدل والتي غزت السوشيال ميديا بفساتينها الفاضحة التي أظهرت من خلالها مفاتنها وكشفت فيها عن مناطقها الحساسة

ورجح الجمهور فوز المحامين الرافعين دعاوى قضائية ضد يوسف بتهم عديدة منها خدش الحياء العام والاساءة لقيم العوائل المصرية بسبب محتوى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وصورها الاباحية التي يتضمنها حسابها على انستجرام

فقام الجمهور بترجيح دخول رانيا السجن بسبب اطلالتها الأخيرة من اجازتها الصيفية على شاطئ البحر حيث تعمدت اظهار وكشف صدرها بفستان فاضح

كما هاجم الجمهور يوسف بسبب جرأتها في مشاركة الجمهور عدة صور ظهرت بها سيقانها عارية بشكل كامل بفستان أبيض وصورة شبه عارية في حوض السباحة

ولم ينسى الجمهور اطلالة رانيا يوسف منذ اسبوع على جمهورها بالكاش مايوه الأبيض الذي أخفت تحته البكيني الأخضر

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ويرجح الجمهور درج جلسة التصوير الخاصة بالفستان القرمزي الذي ظهرت فيه يوسف للجمهور كاشفة عن الكثير من بطنها ومفاتنها وصفها الجمهور بأجرأ جلسة تصوير خضعت لها يوسف

وكانت يوسف قد اعتادت على تصدر التريند بعد اطلالتها الفضحة في مهرجان الجونة السنمائي حيث ادعت في وقتها بأنها نست ادراج البطانة السفلية في فستانها وظهر جزء كبير من صدر الفنانة على السجادة الحمراء

وجاءت التعليقات من الجمهور على اطلالات رانيا يوسف منذرة اياها بلقاء نفس مصير سما المصري وتذكيرها بأنها لم تعد صغيرة وسؤالها اذا ماكانت تبحث عن عريس بسبب اطلالاتها الفاضحة

والجدير بالذكر ان رانيا كانت قد فضحت المتحرشين الجنسيين عبر حساباتها في السوشيال ميديا وتوعدتهم بالسجن على غرار ما حصل مع هنا الزاهد والقبض على المتحرشين بها من قبل الشرطة المصرية

ويشار الى ان اخر اعمال يوسف هو بطولتها في مسلسل الحرامي الذي سيعرض في عيد الأضحى المقبل عبر منصة شاهد الحصرية المدفوعة ويأتي العمل من اخراج محمد سلامة

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