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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:50 مساءً - رهف القنون بالمايوه مع والد طفلها .. شاهد رحلة استجمام بجسم عارى
فاجأت الشابة السعودية رهف القنون الجمهور، بصور جديدة تعد الأجرأ لها منذ لجوئها إلى كندا، بعدما ظهرت بالمايوه، برفقة والد طفلها الأجنبي، الذي قيل بأنها لم تتزوجه لغاية الآن، وأن طفلها غير شرعي.
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وأطلت القنون في رحلة استجمام مع زوجها، مرتدية المايوه، وكشفت عن صدرها، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الجمهور للجرأة التي وصلت إليها الشابة السعودية دون الاهتمام لأية ردود فعل أو هجوم ممكن أن تتلقاه بين المتابعين على السوشال ميديا.
وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.
ومن بين التعليقات:” وش صار فيها انجنت لدرجي هاذي، تتجرأ بطريقة تدريجية،، وش الي بدها توصلوا، ليست الحرية بهذه الطريقة يا رهف، احترمي اصلك واهلك،، وش موقفهم بعد ما يشوفون صورك وانت كاشفة صدرك”.54878146
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