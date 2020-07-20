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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:50 مساءً - عــاجل .. الموت يفجع مذيعة قناة الجزيرة ”خديجة بن قنة“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. شاهد (صورة)
توفي صباح اليوم والد الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة، في إحدى المستشفيات الفرنسية
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وكتبت مقدمة الأخبار في قناة الجزيرة في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “اسْتَغْفِرُوا لِوالدي، وَسَلُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.. إنا لله و إنا إليه راجعون..
وينتظر أن يشيع جثمان المرحوم الى مثواه الأخير يوم الأربعاء بمسقط رأسه بولاية المسيلة.42189527
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