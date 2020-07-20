شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالمايوه وبدون مكياج .. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح مع شخص مجهول .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة .."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ حصولها على الشهرة، وتشغل الممثلة المصرية ياسمين صبري المتابعين بجمالها، إلا أن صورة لها على البحر مع طفل مجهول شكلت صدمة للمتابعين الذين أشاروا إلى ان ملامحها تغيرت من دون مكياج.

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لياسمين وللفتايات اللاتي تعانين من مشكلات مماثلة الحل ضمن برنامج على قولة ستي الذي تقدمه الزميلة هند الملاح.

سنعرض مقطعا من حلقة ماسك الطماطم الذي يساعد على معالجة مشكلات البشرة الذهنية او المختلطة، على ان نرفق رابط الفيديو الكامل في نهاية هذا الفيديو.