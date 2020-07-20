مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية في حي بني بالتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في حي بني عفيف بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت، الأحياء السكنية في حي بني عفيف الواقع جنوب مركز التحتيا بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر، أن أن القصف الحق أضرار في منازل المواطنين وتسبب بخسائر مادية، بالإضافة إلى نفوق عدد من الأغنام.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد قصفت يوم أمس محطة للمشتقات النفطية في ذات المديرية ليتواصل مسلسل جرائم المليشيات دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم الحوثيين.