"الخليج 365" ينشر أهم النصائح المتبعة عند ظاهرة الغبار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، أهم النصائح المتبعة عند ظاهرة الغبار.

- تجنب الخروج أو التعرض المباشر للغبار الا للضرورة وخصوصا من يعانون من الأمراض الصدرية وكذا الاطفال وكبار السن. - استخدام الكمامات للحد من استنشاق جزيئات الغبار. Advertisements - عند قيادة السيارة في الاجواء المغبرة يجب الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة. - تجنب فرك العينين لتجنب تعرض العينين للالتهابات. إغلاق نوافذ المنازل بأحكام. - توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات خاصة في الطرق الطويلة بسبب التدني في مدى الرؤية الافقية.

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