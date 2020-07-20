الكشف عن مصدر موجة الغبار وموعد تلاشيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الجوف - الخليج 365

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن موجة غبار محلية المصدر تكونت على صحاري محافظة الجوف وصعدة نتيجة التيارت الهابطة المصاحبة للسحب الركامية الضخمة التي اثرت على نجران والمناطق الحدودية اليمنية السعودية وتحركت بسرعة كبيرة مع الرياح الشمالية الشرقية لتعم مناطق المرتفعات الجبلية وصولاً الى السواحل الجنوبية.



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ونصح المركز بارتداء الكمامات وعدم فتح النوافذ والأبواب والحرص بعدم تعرض الاطفال وكبار السن ومن يعانون من الأمراض الصدرية للغبار ونسال من الله السلامة للجميع.

وبين المركز أن طبيعة الموجات محلية المصدر الناتجة من المنخفظات الحرارية على الصحاري أو من التيارات الهابطة من السحب الركامية الممطرة سريعة التلاشي على عكس موجات الغبار واسع الانتشار الذي يستمر في التاثير لايام.

وعلية من المتوقع بمشيئة الله تعالى ان تتلاشى هذه الموجة خلال ال24ساعة القادمة مع تحسن ملحوظ في العوامل الجوية على المرتفعات الشمالية الغربية وزيادة فرص الامطار خلال ساعات الظهيرة والمساء نسال الله من واسع فضلة وكرمه.