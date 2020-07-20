الأرصاد: استمرار ظاهرة الغبار المثار على أجزاء واسعة بعدة محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الخاصة المتوقعة خلال ال24ساعةالقادمة بمشيئة الله تعالى.



وقال المركز "لاتزال حالة عدم الاستقرار في الأجواء تؤثر على اجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية واجزاء من محافظات (المهرة وحضرموت وشبوة ووابين ) والسواحل الجنوبية و الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

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ومن المتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة يرافقها العواصف الرعدية على اجزاء من محافظات ( المهرة وحضرموت وشبوة وابين ) والمرتفعات الغربية من محافظة صعده وحتى محافظتي تعز ولحج و اجزاء من الهضاب الدلخلية لمحافظتي (البيضاء والضالع ) واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية واغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع احتمال تاثر محافظتي مارب والجوف بامطارخفيفة الى متوسطة.

كما يتوقع استمرار ظاهرة الغبار المثار على اجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصولاً الى السواحل الجنوبية والغربية مع تلاشي تدريجي خلال ال24 ساعة القادمة ،والتي كانت بسبب عدم الاستقرارالجو والامطارالغزيرةالتي وقعت في بعض المناطق الصحراوية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار الرعدية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية، في المناطق المتاثرة بظاهرة الغبار المثار وخاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من الامرض الصدرية باخذ الحيطة الحذر، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار خاصةً ارخبيل سقطرى، ويكون اقل ارتفاعاً للموج واضطراباً على السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية لبلادنا.