- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد: استمرار ظاهرة الغبار المثار على أجزاء واسعة بعدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الخاصة المتوقعة خلال ال24ساعةالقادمة بمشيئة الله تعالى.
وقال المركز "لاتزال حالة عدم الاستقرار في الأجواء تؤثر على اجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية واجزاء من محافظات (المهرة وحضرموت وشبوة ووابين ) والسواحل الجنوبية و الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
ومن المتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة يرافقها العواصف الرعدية على اجزاء من محافظات ( المهرة وحضرموت وشبوة وابين ) والمرتفعات الغربية من محافظة صعده وحتى محافظتي تعز ولحج و اجزاء من الهضاب الدلخلية لمحافظتي (البيضاء والضالع ) واجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية واغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع احتمال تاثر محافظتي مارب والجوف بامطارخفيفة الى متوسطة.
كما يتوقع استمرار ظاهرة الغبار المثار على اجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصولاً الى السواحل الجنوبية والغربية مع تلاشي تدريجي خلال ال24 ساعة القادمة ،والتي كانت بسبب عدم الاستقرارالجو والامطارالغزيرةالتي وقعت في بعض المناطق الصحراوية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار الرعدية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية، في المناطق المتاثرة بظاهرة الغبار المثار وخاصة كبار السن والاطفال ومن يعانون من الامرض الصدرية باخذ الحيطة الحذر، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار خاصةً ارخبيل سقطرى، ويكون اقل ارتفاعاً للموج واضطراباً على السواحل والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية لبلادنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار ظاهرة الغبار المثار على أجزاء واسعة بعدة محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.