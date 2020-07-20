الإعلان عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، أن الطقس بالمرتفعات الجبلية، أجواء غائمة جزئياً ، حيث تتشكل السحب الركامية المزنية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يرفقها العواصف الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة الى شديدة السرعة مثيرة للاتربة والغبارعلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعده الى محافظتي تعز ولحج و أجزاء من محافظات ( المهرة وحضرموت وشبوة وابين ) واجزاء من محافظتي (الضالع والبيضاء ) اثناء الظهيرة والمساء.

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وبحسب المركز، فإن المناطق الساحلية أجواء مغبرة نسبيا و غائمة جزئياً، حيث تتشكل السحب الركامية المزنية، مع احتمال هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على اجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمنطق المحاذية لها، الرياح معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبارعلى السواحل الجنوبية والشرقية تصل اقصى سرعة لها ما بين (15 الى 25) عقدة.

وأما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة و غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبارعلى أجزاء من صحاري (المهرة، حضرموت و شبوه ومارب والجوف ) والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

وأما أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة والرياح جنوبية غربية شديدة الاضطرب تتراوح سرعتها من 30 إلى 45عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار الرعدية بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينيةوالانخفاض في مدى الرؤية الأفقية وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار .،ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية و شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية خاصةً ارخبيل سقطرى،