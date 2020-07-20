شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي، مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.



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وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين جعلهم يغادرون مزارعهم خوفا على حياتهم.

وارتفعت وتيرة الإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مختلف مديريات الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية مستغلة الصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة.