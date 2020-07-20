شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الملك سلمان يوافق على حكم اعدام" القحطاني " والداخلية السعودية تنفذ القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها.

وفيما يلي نص البيان: أقدم / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – ،وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير.