- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أجري الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا، بولي عهد دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
اطمأن خلاله على صحة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.. سائلاً الله العلي القدير ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل والعمر المديد وأن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة العافية.
وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الصادقة للكويت قيادة وحكومة وشعب الى جانب اليمن.. مثمناً الدعم الكويتي لليمن في مختلف المراحل والظروف.
وقد أعرب ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامة الرئيس رئيس الجمهورية من طيب المشاعر وصادق الدعاء.. ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر هادي يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.