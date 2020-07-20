هادي يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أجري الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا، بولي عهد دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



Advertisements

اطمأن خلاله على صحة أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.. سائلاً الله العلي القدير ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل والعمر المديد وأن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة العافية.

وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الصادقة للكويت قيادة وحكومة وشعب الى جانب اليمن.. مثمناً الدعم الكويتي لليمن في مختلف المراحل والظروف.

وقد أعرب ولي عهد الكويت عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامة الرئيس رئيس الجمهورية من طيب المشاعر وصادق الدعاء.. ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.