المشتركة تكسر هجوما حوثيا على حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 كسرت القوات المشتركة هجوم حوثي على حيس جنوب الحديدة تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن أبطال اللواء السابع عمالقة تمكنوا من كسر هجوم حوثي من جهة قرية المقانع بكل صلابة واستبسال. وأكد المصدر أن أبطال اللواء السابع عمالقة اوقعوا العناصر المهاجمة في كمين وباشروها بضربات محكمة اوقعت عددا من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح. وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة

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