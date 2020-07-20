التحالف يكثف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كثفت مقاتلات التحالف قصفه مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي البلاد.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريتي مجزر وصرواح.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة

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