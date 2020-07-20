فضيحة توكل تفرض طردها من مجلس حكماء الفيس بوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أفحم رد قناة روسيا اليوم (RT) القيادية الإخوانية توكل كرمان، وكشف فضيحة زيف ما ادعته بشأن أن الفيديو الذي نشرته القناة عن مليونية المكلا، وأنه كان قديم وفي الضالع.



القناة عمقت من فضح زيف كرمان حين أوضحت في ردها أن الضالع ليس فيها بحر بينما الفيديو اظهر بحر.

وكانت قناة روسيا اليوم(RT) نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو لمليونية المكلا رصدتها صحيفة وموقع #عين_العرب وعلقت عليه بالقول : ‏"خرج أهالي حضرموت السبت 18 يوليو في حشود جماهيرية عارمة إلى مدينة المكلا عاصمة المحافظة، للمشاركة في تظاهرة كبرى احتضنتها ساحة الحرية وسط المدينة".

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وأرادت القيادية الإخوانية توكل كرمان، أن تزيف الحقيقة، وعلقت بالقول إن هذه المقطع قديم من العام 2014م وفي مدينة الضالع، إلى أن رد القناة الجم كرمان وغيرها ممن ادعوا زيفا أن الفيديو قديم او مفبرك.

وقالت روسيا اليوم ردا على توكل كرمان : "‎هذه التظاهرة حدثت يوم أمس السبت الموافق 18 من يوليو تموز 2020 في مدينة المكلا، ويظهر في الفيديو جزء من البحر الذي يفتقر له الضالع بسبب موقعه الجغرافي وسط اليمن".

وارفقت القناة ردها برابط الفيديو الأصلي على اليوتيوب للتأكد.

وشهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، عصر السبت، فعالية مليونية حاشدة استجابة للدعوة التي وجهتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، تحت شعار "المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا"، وشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء حضرموت الذين توافدوا من مختلف المديريات، للتعبير عن مطالبهم وارادتهم ومواقفهم مع المشروع الجنوبي التحرري، وتاييدهم للإدارة الذاتية للجنوب، ورفضهم الإساءة لقوات النخبة الحضرمية، وحقهم في إدارة محافظتهم الإستفادة من خيراتها وثرواتها.

وقد دفع النجاح الكبير لمليونية تأييد الانتقالي والإدارة الذاتية في المكلا، باعداء المشروع الجنوبي وتحديدا اخوان اليمن واعلامهم لمحاولات تزييف الحقائق والادعاء بأن الفيديوهات والصور قديمة ومفبركة، وهو الأمر الذي ينم عن حقد تلك القوى وعدائهم للجنوب وقضيته وشعبه ونجاحاته وانتصاراته التي تغيضهم وتدفعهم نحو الإفلاس والسقوط المهني في محاولتهم تزييف الحقائق