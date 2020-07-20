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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:50 مساءً - غادة عويس تفجر مفاجأة مدوية عن صورها العارية وتدخين الحشيش.. (صورة)

سخرت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الماضية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي .

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وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ساخرة من غرابتها.

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وقالت في تغريدة: صليبية، معادية للسامية، مجاهدة نكاح، إخونجية، داعشية، عدوة الإسلام، صهيونية، مجوسية، رافضية، مرتزقة، خائنة، عميلة، مستأجرة، نائحة، حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ".

وختمت بقولها: "كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟؟".

وكانت مذيعة الجزيرة غادة عويس، في وقت سابق كشفت تفاصيل تسريب صورها وهي بملابس السباحة الشهر الماضي، في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت في مقال لها على صحفية الواشنطن بوست، اطلع عليه (أحداث نت)، بأنها كانت في أمسية خاصة بزوجها للاحتفال بعيد ميلاده.





وقالت: "كان من المفترض أن تكون أمسية خاصة بزوجي. كنت أحتفل بعيد ميلاده أثناء عشاء هادىء في المنزل الشهر الماضي عندما تلقيتُ رسالة عاجلة من صديقة تنبهني إلى هجوم ضدي على تويتر".

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