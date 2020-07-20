احتراق محطة وقود لأحد تجار السوق السوداء بمدينة إب

تسبب حريق هائل نشب في سوق سوداء للمشتقات النفطية بمدينة إب، وسط اليمن، فجر اليوم، في احتراق مركبات وتسجيل خسائر مادية كبيرة.



وقال سكان محليون، إن حريقاً هائلاً شب في محطة للمشتقات النفطية في السوق السوداء، بمنطقة المعاين شمال غرب مدينة إب، أدى إلى احتراقها بالكامل فضلا عن احتراق سيارات ومركبات كانت مركونة بالقرب من مكان الحريق.



ولم يعرف بعد أسباب الحريق، الذي تكرر في حوادث مماثلة كثيرة في المحافظة التي تغرق شوارعها بمحطات السوق السوداء.



وتنتشر في شوارع محافظة إب ومختلف مدنها، أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية، وتسببت تلك المحطات وأماكن بيعها بحوادث عدة أبرزها نشوب حرائق مختلفة نجم عنها إصابات ووفيات وخسائر مادية مهولة.



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