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علي الكثيري يوجه التحيه لاهل حضرموت بعد مليونية المكلا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

علي الكثيري يوجه التحيه لاهل حضرموت بعد مليونية المكلا 

متابعات_ الخليج 365


وجه علي الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تحية لأهل حضرموت  حيث قال تحية لاهلنا حضرموت العز الذين لبوا دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي واحتشدوا على نحو غير مسبوق في حاضرتهم مدينة المكلا عصر السبت 18 يوليو 2020م ليسقطوا وعلى نحو كامل إدعاءات بعض المرجفين والمشككين في حقيقة أن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي..

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وأَضاف: تحية لتلك الجموع المليونية التي أذهلت باحتشادها العظيم الداخل والخارج وأكدت من جديد أن حضرموت حاسمة في تغيير الموازين حينما تدلهم الخطوب وتستأسد البراغيث وتنشط محاولات تزوير الإرادة الشعبية لشعب عصي على الانهزام..

 

وقال : تحية من الأعماق لأهلنا على امتداد حضرموت فقد بلغتم الرسالة على أكمل وجه وبأفصح لسان وصنعتم مأثرة جديدة قلبت الكثير من الموازين وفتحت أفقًا جديدا أمام الانتصار لقضيتنا الوطنية الجنوبية وأهداف شعبنا..

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