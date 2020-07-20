قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 20/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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