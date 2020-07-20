مصرع قائد عمليات جبهات الضالع لدى مليشيا الحوثي بنيران المقاومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة الجنوبية عن مصرع قائد عمليات جبهات الضالع لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، مع عدد من مرافقيه، بقطاع الفاخر، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



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وذكرت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي "علي محمد علي الزراقي"، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه في المواجهات التي احتدمت مساء أمس الأول بجبهة باب غلق، شمالي الفاخر، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع.

وبينت أن "الزراقي" يعد قائد ما تسميه المليشيا الإرهابية "عمليات جبهات محافظة الضالع".

وخسرت المليشيا، خلال الأيام الأخيرة، عددا من قياداتها البارزة في مختلف جبهات الضالع، بالإضافة إلى العشرات من العناصر الميدانية