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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 30 حوثيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 ـ حجة
قتل وجرح أكثر من 30 عنصراً حوثياً، في وقت متأخر من مساء الأحد 19 يوليو/ تموز 2020م، بغارتين جويتين شنتهما مقاتلات التحالف العربي، استهدفتا تجمعات للمليشيا، شمالي محافظة حجة، (شمال غربي اليمن).
ووفق مصدر عسكري، استهدفت مقاتلات التحالف، بغارتين جويتين تجمعات ومخازن أسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي الإرهابية، الأولى في منطقة الجر غربي مديرية عبس، والثانية شمالي مديرية مستبأ، شمالي محافظة حجة.
وذكر المصدر أن أكثر من ثلاثين عنصرا حوثيا لقوا مصرعهم، وجرح آخرون، بالإضافة إلى تدمير أسلحة وذخائر تابعة للمليشيا.
وتسببت الخسائر الفادحة التي تلقتها المليشيا مؤخرا في مختلف جبهات البلاد الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية تصدعا كبيرا بين صفوف قيادات الصف الاول
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