أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 20 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

الإرياني: الحوثيون جاؤوا لنهب الشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/491121/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/491124/ العميد طارق صالح: لن ننجر لأي معارك جانبية https://www.elyamnelaraby.com/491135/ بن الشيخ أبوبكر: أبناء حضرموت اكدوا على الهوية الجنوبية ووجهوا صفعة مدوية لناهبي الثروات https://www.elyamnelaraby.com/491136/ Advertisements تنفيذا لأوامر مولاه الحوثي.. قتل أخويه ونشر جريمته على الفيسبوك https://www.elyamnelaraby.com/491140/ بدء دورة تدريبية لمشروع توفير خدمات الحماية للنساء بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/491163/ منظمة حقوقية تصف ضعف الأداء الرقابي في الصحة العالمية بأنه قاتل للأطفال في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/491164/ آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم https://www.elyamnelaraby.com/491165/ مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/491166/ البيضاء.. مقتل قيادي حوثي في خلافات بينية برداع https://www.elyamnelaraby.com/491167/

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