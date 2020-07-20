تضرر منازل مواطنين ونفوق أغنام بقصف حوثي في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تضررت منازل المواطنين جراء قصف مليشيات الحوثي، الأحد 19 يوليو /تموز 2020، الأحياء السكنية في حي بني عفيف بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قصفت، الأحياء السكنية في حي بني عفيف الواقع جنوب مركز التحتيا بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي.

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وأضافت المصادر، إن القصف ألحق أضراراً في منازل المواطنين وتسبب بخسائر مادية، بالإضافة إلى نفوق عدد من الأغنام.

ولفتت المصادر إلى أن القصف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد قصفت يوم أمس محطة للمشتقات النفطية في ذات المديرية ليتواصل مسلسل جرائم المليشيات دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حداً لجرائم الحوثيين