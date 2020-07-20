البيضاء.. مقتل قيادي حوثي في خلافات بينية برداع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

لقي قيادي حوثي مصرعه وأصيب آخر اثر مواجهات بينية في صفوف المليشيات، شهدتها شوارع مدينة رداع، بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المدعو "أبو محمد النيب"، قتل فيما أصيب مشرف السجن المركزي المكنى "أبو علي الريامي"، خلال مواجهات داخلية شهدتها مدينة رداع، بين مسلحي الجماعة.

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وارجعت المصادر، أسباب الاشتباكات، إلى أنها تأتي إثر خلافات حادة بعد قيام مشرفين مع مسلحيهم، بمهاجمة إدارة الأمن، والسجن المركزي برداع، بهدف اخراج مساجين متهمين في قضايا جنائية منها جرائم قتل، بقوة السلاح.

ولفتت المصادر ان عددًا من مسلحي المليشيات من "آل إدريس" اقتحموا السبت، إدارة الأمن برداع، وقاموا بإخراج "سامح إدريس"، المتهم بقتل أحد العمال الذين ينتمون الى محافظة تعز، في إحدى مزارع القات المجاورة لمنازل آل إدريس.

ولفتت المصادر إلى أن القيادي في الجماعة المكنى "أبو حسين النيب" هاجم مع مرافقيه السجن المركزي برداع، من أجل اخراج أحد المساجين المحسوبين عليه بالقوة؛ أسوة بما قام به "آل إدريس"، قبل أن يشتبكوا مع مشرف السجن المركزي "ابو علي الريامي" ومرافقيه ما اسفر عن مصرع القيادي "النيب" وإصابة القيادي "أبو علي الريامي" فيما دارت اشتباكات متقطعة بين الطرفين.