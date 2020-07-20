شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية ويكشف عن فضيحة مالية وأخلاقية للمجلس الانتقالي (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفضائح المالية والأخلاقية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا غضبا واسعا في أوساط اليمنيين .

ففي الوقت الذي قدمت من خلاله الإمارات مبالغ مالية كبيرة لدعم المظاهرة التي أقيمت أمس في مدينة المكلا والتي نظمها الانتقالي واستحوذت خلاله قياداته على مبالغ مالية كبيرة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات

”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

أكد صحفي جنوبي على فضيحة أخلاقية اتهم من خلالها الانتقالي الجنوبي بالعمل على دبلجة الصور الخاصة بالمظاهرة التي دعى من خلالها للإدارة الذاتية لحضرموت .

Advertisements



وكشف الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق عن حقيقة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المجلس الانتقالي يوم أمس بعد مسيرة المكلا في حضرموت.

وقال بن لزرق” في تغريدة على تويتر “إن لجوء وسائل الإعلام التابعة للانتقالي إلى دبلجة مقاطع الفيديو والصور عن فعالية المكلا أمس دليل واضح وجلي على إنحسار شعبية هذا المكون”.

وأضاف “أكثر من 12 عام قضاها الحراك الجنوبي في الساحات لم يحتاج قط لدبلجة صورة واحدة أو تزييف مقطع فيديو”.

وأكد فتحي قائلا: “من يخون الأرض وأهلها لن ينجده التزييف فالناس أوعى”.



فتحي بن لزرق يكشف عن فضيحة



وكان المجلس الانتقالي قد نشر يوم أمس صورا ومقاطع مصورة عن مسيرته التي نظمها في عاصمة حضرموت والتي أظهرت حشودا كبيرة تؤكد شعبيته الواسعة في حالة واقعية هذه الصور إلا أن نشطاء أكدوا أنها صور مدبلجة لجأ إليها الانتقالي لإيهام العالم بوجود شعبية مناصرة له بهذا الحجم.