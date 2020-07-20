شاهد.. "في المملكة" مسلحون يقتحمون محل خضار ويطلقون النار على الزبائن

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، اقتحام مسلحين محل خضار في منطقة خلدا في العاصمة الأردنية عمان. ورصدت كاميرات المراقبة، دخول المسلحين، وكان أحدهم يحمل رشاشا، وقام الآخرون بالاعتداء على الأشخاص الذين كانوا في الداخل.
وقبل اقتحام المسلحون للمحل، وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ويبدو أنها كانت مفتعلة للتغطية على الحادث، وبمجرد دخولهم أطلقوا النار على الجميع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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