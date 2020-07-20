شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجارات عنيفة تهز المطار وشارع صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات التحالف في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، قصف عنيف ومكثف على الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان في مدينة الحديدة غرب اليمن.

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وأفادت مصادر محلية أن قوات التحالف شنت قصف مدفعي وبمختلف العيارات الثقيلة على المناطق المحيطة بمطار الحديدة وحارة الضبياني وكلية الهندسة وشارع صنعاء وسط المدينة.

وسجلت غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات التحالف بمحافظة الحديدة يوم الأحد، 110 خروقات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات تحليق سبع طائرات حربية في أجواء حيس و المنظر وكيلو16 ومدينة الحديدة وطائرة تجسسية أجواء كيلو16.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت، 16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و 86 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.