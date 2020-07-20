شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قناة "العربية" تعرض فيديو قديم للرئيس صالح يكشف فيه عن هذا السر لاول مرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة العربية، في وقت متأخر من مساء الأحد، فيديو قديم للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، عبر حسابها الرسمي على منصة التدوين "تويتر" بعد كشف تسريبات خيمة القذافي.

وعرضت قناة العربية عبر الفيديو تصريحات قديمة لعلي عبد الله صالح يكشف فيها رفضه لعرض من القذافي وحمد بن خليفة للتصالح مع القاعدة باليمن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وقالت العربية انها اعادت نشر الفيديو لعلي صالح بعد كشف #تسريبات_خيمة_القذافي تآمر حمد بن خليفة وحمد بن جاسم مع #القذافي على #السعودية لتقسيمها ودعم مليشيات الحوثي الموالية لإيران.



