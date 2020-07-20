اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

0 نشر
اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف، اليوم، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

Advertisements

وذكرت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون على الأحياء السكنية في المدينة خلال ساعات المساء الأولى في الوقت ذاته فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.

 

وأضافت المصادر ان الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري والمساكن الواقعة في منطقة الدائري والمغل تعرضت لقصف مماثل من المليشيات الحوثية، مما أثار خوف وهلع المدنيين العزل.

 

وقد أصيب طفل ذات 8 سنوات ويدعى أحمد علي عثمان بجروح جراء قصف شنته مليشيات الحوثي، صباح اليوم، على منازل المواطنين في مدينة حيس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا