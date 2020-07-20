- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف، اليوم، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون على الأحياء السكنية في المدينة خلال ساعات المساء الأولى في الوقت ذاته فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.
وأضافت المصادر ان الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري والمساكن الواقعة في منطقة الدائري والمغل تعرضت لقصف مماثل من المليشيات الحوثية، مما أثار خوف وهلع المدنيين العزل.
وقد أصيب طفل ذات 8 سنوات ويدعى أحمد علي عثمان بجروح جراء قصف شنته مليشيات الحوثي، صباح اليوم، على منازل المواطنين في مدينة حيس
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.