مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف، اليوم، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



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وذكرت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون على الأحياء السكنية في المدينة خلال ساعات المساء الأولى في الوقت ذاته فتحت نيران أسلحتها الرشاشة.

وأضافت المصادر ان الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري والمساكن الواقعة في منطقة الدائري والمغل تعرضت لقصف مماثل من المليشيات الحوثية، مما أثار خوف وهلع المدنيين العزل.

وقد أصيب طفل ذات 8 سنوات ويدعى أحمد علي عثمان بجروح جراء قصف شنته مليشيات الحوثي، صباح اليوم، على منازل المواطنين في مدينة حيس