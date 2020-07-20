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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذا لأوامر مولاه الحوثي.. قتل أخويه ونشر جريمته على الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اقدم مواطن في العاصمة صنعاء على قتل اثنين من اخوانه وقام بنشر صورة جثتهما على صفحته في فيسبوك بعد تنفيذه للجريمة.
وبحسب مصادر محلية، فإن المدعو محمد محمد الكهالي ينشر في صفحته على فيسبوك منشورات غريبة ادعى في بعضها النبوة ويقول ايضا ان ما يقوم به تنفيذا لأمر «مولاه عبدالفتاح» وهي شخصية مجهولة او ربما لا توجد الا في مخيلته.
وقالت مصادر محلية أن الكهالي عانى خلال الفترة الاخيرة من حالة نفسية.
وبدم بارم ،قتل الكهالي، السبت اخوانه غير الشقيقين (فايز وكهلان) وهما أصغر منه سنا ،قيل انهما ذهبا للاطمئنان عليه ونصحه بالكف عن ما يدعيه ويكتبه فما كان منه؛ الا ان افرغ رصاصات سلاحه في جسدهما وارداهما قتيلين،طبقا للمصادر.
وافادت الانباء الواردة من صنعاء ان الكهالي سلم نفسه مساء السبت لأجهزة الامن بعد تطويق العمارة التي يسكن فيها في شارع تعز بصنعاء ،حيث تحصن داخلها، وهدد بقتل العسكر المتواجدين امامها،تنفيذا ايضا لأوامر من يسميه مولاه ، وتمت محاصرته لساعات، قبل ان يسلم نفسه.
ومحمد محمد الكهالي هو نجل رجل الأعمال محمد الكهالي مالك شركة الكهالي للصرافة ،كان قد قتل قبل نحو 10 سنوات علي خلفية قضية ثأر.
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