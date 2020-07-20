عاجل : هذا ما سيحدث وتشهده السعودية خلال الساعات القليلة القادمة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
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