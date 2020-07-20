شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تلقى رئيس الوزراء العراقي نبأ دخول خادم الحرمين الملك سلمان إلى المستشفى ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم: إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى نبأ دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، بتضامن وتفاعل أخوي؛ داعيًا الله الشفاء العاجل لجلالته.

وقال المكتب عبر حسابه في تويتر: مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ تَقَرّر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان، كما أكد سيادته في اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية بالمملكة قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة بالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة -بالتنسيق مع أشقائنا في العراق- تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

وفجر اليوم أعلن الديوان الملكي عن دخول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة.

يُذكر أنه كان من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي، اليوم، السعودية في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه، على رأس وفد يضم وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، ومن ثم إيران، وبعدها واشنطن في وقت لاحق من الشهر الحالي