شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : علي محسن الأحمر يصدر قرار هام ومفاجئ ويصدم رئيس هيئة الاركان..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة يصفها عسكريون بأنها تعد ضربة لخصمه صغير بن عزيز رئيس أركان قوات الجيش الوطني

اصدر نائب الرئيس اليمني بالرياض علي محسن الأحمر قرارا قضى بتعيين العميد الركن ناصر ذيبان قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للشرعية خلفا لمحمد الحبيشي المقرب من بن عزيز والذي لم يمضِ على تعيينه عاما منذ تعينه .

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وقالت مصادر عسكرية في مأرب أن الذيباني دشن عمله بخصم الوقود على وحدات المنطقة العسكرية الثالثة.

وبحسب مراقبين وعسكريين : يحاول علي محسن نقل الصراع على زعامة حاشد إلى قمة الهرم العسكري في مأرب خصوصا وأن الذيباني والذي كان قائدا للعسكرية السابعة في قوات هادي يعرف بقربه من هاشم الاحمر.

وكان قد بدء الصراع في النفوذ والولاء يحتدم بين علي محسن الأحمر نائب الرئيس هادي – الموالي للسعودية- وصغير بن عزيز رئيس الأركان في قوات هادي – الموالي للإمارات.

وبرزت الخلافات بينهما على عقب قيام رئيس أركان قوات هادي، صغير بن عزيز، المقرب من الإمارات ، بإلغاء ، قرار سابق لعلي محسن، يتعلق بتعيين قائد جديد للواء 35 مدرع في تعز خلفاً للقائد السابق الذي اغتيل في ظروف غامضة.

وكان هادي قد أصدر مؤخراً قراراً بتعيين عبدالرحمن شمسان قائداً للواء 35 مدرع خلفاً للقائد السابق عدنان الحمادي الذي اغتيل قبل سبعة أشهر.

وهو القرار الذي قوبل بالرفض من ضباط وجنود اللواء.

يأتي ذلك على واقع تصعيد غير مسبوق بالريف الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

وتداولت وسائل إعلام مذكرة بن عزيز الموجهة لقائد محور تعز تطالبه بإبقاء الوضع في مسرح عمليات اللواء 35 مدرع المنتشر في الحجرية على الوضع السابق قبل صدور القرارات الأخيرة.

وتتزايد حدة التوترات بين محسن وبن عزيز ويرى عسكريين أن ذلك يتضح من التضارب بقرارات التعيين الأخيرة لقادة عسكريين بالشرعية الامر الذي يرون انه سينعكس سلبا قادم الايام بما يزيد من الصراعات داخل قوات الشرعية