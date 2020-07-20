شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت في تعز قبل قليل وادت الى احتراق طقم.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم ادت الى احتراق طقم في شارع المغتربين بالتحرير الاسفل بمدينة تعز.

وحسب مصدر محلي ان الاشتباكات كانت بين عائلة وتدخل احد الاطقم التابعة لغزوان المخلافي مما الى اطلاق النار من المسلحين على الطقم حتي احترق.

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