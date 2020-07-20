شكرا لمتابعة خبر عن ’’الأرصاد الجوية‘‘ يصدر ‘‘تحذير هام وخطيرة’’ لكافة ’’المواطنين’’ قبل قليل حول هطول متوقع ‘‘لأمطار غزيرة وشديدة‘‘ في عدات محافظات خلال 24ساعة القادمة ’’بمشيئة الله تعالى‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى

خلال الفترة من الساعة 09:00تاريخ 2020/07/20م حتى الساعة 09:00تاريخ 2020/07/21م

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’’الأرصاد الجوية‘‘ يصدر ‘‘تحذير هام وخطيرة’’ لكافة ’’المواطنين’’ قبل قليل حول هطول متوقع ‘‘لأمطار غزيرة وشديدة‘‘ في عدات محافظات خلال 24ساعة القادمة ’’بمشيئة الله تعالى‘‘

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الطقس : المرتفعات الجبلية طقس غائم وممطر على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية في فترتى الظهيرة والمساء يرافقها العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة من السحب الركامية . ا

لمناطق الساحلية:

طقس حار مغبر نسبيا ،غائم جزئيا الى غائم مع احتمال هطول امطار متفرقة خاصة على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الشرقية والجنوبية من المهرة شرقا الى لحج غربا والمرتفعات الجبلية لسواحل تعز والحديدة و حجة والرياح شديد السرعة واقصى سرعة لها 35 عقده. المناطق الصحراوية:

طقس شديد الحرارة ، صحو الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل سحب رعدية متناثرة وهطول الامطار المتفرقة يصاحبها رياح شديدة تثير الاتربة والغبار.

أرخبيل سقطرى :

طقس غائم جزئيا بوجه عام مع احتمال هطول امطار متفرقة مع رياح شديدة السرعة اقصاها 50 عقدة تعمل على اضطراب شديد للبحر.

ينــبــه المركز الوطني للأرصاد الاخوة الإخوة المواطنين :

*في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات والانهيارات الصخرية والطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

*ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا