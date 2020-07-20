شكرا لمتابعة خبر عن أبين| تصاعد حدة المواجهات شرق «زنجبار» .. ومصادر «تكشف» عن دوى انفجارات عنيفة ومتعاقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري لـ"الخليج 365" إن القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي تبادلا القصف المدفعي بين منطقتي وادي سلا والشيخ سالم شرقي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي البلاد في تجدد للقتال الذي كان توقف بعد تدخل لجنة التهدئة السعودية.

وقال المصدر ان الطرفين تبادلا القصف المدفعي من مواقعهما في منطقتي وادي سلا التي تتمركز فيه وحدات من الجيش الحكومي وفي بلدة الشيخ سالم حيث تتمركز قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

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وقال سكان في مدينة زنجبار انهم سمعوا أصوات قذائف مدفعية ووفق السكان فإن الكثير من المركبات والشاحنات توقفت في المدينة جراء تبادل القصف المدفعي.

ولم يسفر القصف عن سقوط قتلى لكن المصدر العسكري قال إن جرحى سقطوا من الجانبين، فيما لم يتخلل القصف أي هجمات ميدانية مباشرة لأيٍ من الطرفين.

ومطلع يوليو الجاري تدخلت لجنة عسكرية تضم ضباطاً سعوديين لوقف القتال في ضواحي مدينة زنجبار بالتزامن مع استمرار المحادثات التي ترعاها السعودية لإحداث اختراق سياسي في الاتفاق الهش المتعثر منذ نوفمبر الماضي.

وتوقفت المواجهات القتالية المباشرة بالفعل بين الطرفين عقب دخول اللجنة السعودية على خط الأزمة لكن مواقع الطرفين تشهد تبادلا للقصف المدفعي بشكل متقطع.