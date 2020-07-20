شكرا لمتابعة خبر عن "هاني بن بريك" : الليلة ستفعلها الإمارات وستحلق بنا عاليا ..ما الذي يقصده؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر هاني بن بريك ، نائب رئيس المجلس الانتقالي مساء اليوم تغ‏ريدة امتدح فيها الإمارات مؤكدا أنها ستحلق بالعالم كله هذه الليلة .

وقال بن بريك في تغريدته التي رصدها"الخليج 365" :"الليلة بإذن الله الإمارات ستحلق بالعرب والعالم للمريخ ‎مسبار_الأمل مشروع عربي عالمي بيد إماراتية"

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وأضاف قائلا : "تجلت عظمة الإمارات بتسميته مسبار الأمل".

وكان السياسي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله" قد قال في وقت سابق بمنشور له على صفتحه بتويتر : ‏الحدث التاريخي الأهم والأكثر تميزا خلال ال 24 ساعة القادمة هو أن ‎الإمارات في طريقها إلى كوكب المريخ وتسعى أن تحقق للعرب، كل العرب ما عجزت 21 دولة عربية من تحقيقه خلال الـ 500 سنة الماضية

من جهته رد الدكتور والسياسي اليمني كمال البعداني على منشور الإماراتي قائلا : ‏‎ما دام الإمارات في طريقها للمريخ فيا ليت تستقر هناك وما ترجع كوكب الأرض .

مضيفا القول :" فغيابها سيوفر الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي ..ستختفي المليشيات والانقلابات وسيأمن الدعاة وأئمة المساجد على أنفسهم " .

كما قال البعداني : ياليت تخلي عهدتها في اليمن قبل المغادرة ، سقطرى وعدن والموانئ وغيره !