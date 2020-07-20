شكرا لقرائتكم خبر عن قناة MBC تنشر فيديو صادم لأجمل فتاة شاركت في برنامج "ذا فويس" .. ظهرت كأنها حورية في الجنة ..والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 10:51 صباحاً - قناة MBC تنشر فيديو صادم لأجمل فتاة شاركت في برنامج "ذا فويس" .. ظهرت كأنها حورية في الجنة ..والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

اذهلت المتسابقة الجزائرية أمال سكاك المدربين في برنامج The voiceلذي تبثه قناة MBC . 93719823

وادت المتسابقة امال اغنية الفنانة ذكرى قالو حبيبك مسافر ، وانذهل المدربين من قوة صوت المتسابقة وطريقة اداء الاغنية . Advertisements ولف المدربين الاربعة كراسيهم باتجاه المتسابقة ، وصعدت الفنانة احلام الى المسرح لاقناع المتسابقة الجزائرية الانضمام الى فريقها . ويضم الموسم السادس من فريق ذا فويس فريق مدربين من أكبر الفنانيين بالوطن العربي وهم الفنانة احلام والفنانة سميرة سعيد والفنان راغب علامة والفنان محمد حماقي 93719823 93719823

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