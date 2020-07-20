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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: الحوثيون جاؤوا لنهب الشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يوليه 2020
الخليج 365 - عدن
قال وزير الاعلام ان إصدار مدير مكتب زعيم مليشيا الحوثي المدعو المشاط قرار غير شرعي بتعيين أحد افراد أسرة الحوثي المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، أحد أهم البنوك الحكومية، التعيينات يأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإرادية وحوثنة مؤسسات الدولة.
وأوضح وزير الإعلام في تصريح صحفي، ان تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإرادية للدولة في مناطق سيطرة المليشيا يثبت بانهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب اليمني وجمع اكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة واوجاع ودماء اليمنيين.
واكد الارياني ان الشعب اليمني العظيم الذي انتصر على إدعاءات التميز الطبقي والوصاية عليه بإسقاط حكم الكهنوت، قادر على هزيمة السلاليين الجدد القادمين من كهوف وجروف صعدة، والانتصار لقيم الثورة والجمهورية والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية والوظيفة العامة بين مكوناته وأطيافه
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